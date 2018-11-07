شاهد.. مواطن تركى يفضح أردوغان.. ويؤكد: الديكتاتور ثانى أغنى سياسى بالعالم

أيمن رمضان

عرض الإعلامى أحمد موسى، فيديو لمواطن تركى يتحدث خلال تقرير تلفزيونى عن فساد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ونهبه لأموال الأتراك، مؤكداً أنه ثانى أغنى سياسى فى العالم.

وأَضاف "المواطن التركى"، خلال الفيديو الذى عرضه "موسى"، ببرنامجه "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك ألف عامل ماتوا أثناء إنشاء المطار الذى افتتحه أردوغان منذ أسبوع، وتابع:"تم طرد أبنة عمى مهندسة طالبت بالحديث عن الضحايا الذين قضوا اثناء العمل فى وسائل الإعلام".

ولفت المواطن التركى إلى أن الجميع مهتم بحادث مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى تركيا رغم وجود جرائم بشعة وفظيعة فى تركيا، مشدداً على عدم وجود حرية للصحافة مطلقاً.