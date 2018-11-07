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شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع درجات الحرارة
كتب ـ محمود راغب
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تزامنا مع الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى تشهده مختلف أنحاء الجمهورية، يعرض"اليوم السابع" توقعات الطقس ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بمختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى، فى نقاط مبسطة خلال السطور التالية:-

1ـ تشهد مختلف أنحاء الجمهورية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.

2ـ طقس معتدل نهارا بارد ليلا على كافة الأنحاء.

3ـ تصل درجات الحرارة لأقل من معدلاتها فى مثل هذا التوقيت من العام.

4ـ توقعات بسقوط أمطار بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى.

5ـ عدم سقوط أمطار على القاهرة الكبرى.

6ـ العاصمة تشهد انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة والعظمى تصل لـ 25 درجة.

7ـ طقس معتدل شمالا مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

8ـ تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

9ـ نصائح للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة فى الصباح الباكر وليلا لبرودة الأجواء.

10ـ نصائح لسائقى السيارات من الشبورة خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

11ـ سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة وسقوط أمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.


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