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شاهد.. شعارات الموساد وجيش إسرائيل على قمصان أبناء رئيس البرازيل الجديد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:11 م
شاهد.. شعارات الموساد وجيش إسرائيل على قمصان أبناء رئيس البرازيل الجديد أبناء الرئيس البرازيلى الجديد
كتب - محمود محيى
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نشرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، صور لأبناء رئيس البرازيل الجديد خلال زيارة سابقة لهم لإسرائيل، وهم يرتدون قمصان عليها شعارات جهاز "الموساد" الإسرائيلى، وجيش الاحتلال.

 

تدوينة نجل رئيس البرازيل الجديد
تدوينة نجل رئيس البرازيل الجديد

 

وقالت الصحيفة العبرية، إنه تم تصوير اثنين من أبناء الرئيس البرازيلى، الذى فاز بالانتخابات الأسبوع الماضى، وهما فى زيارة سابقة لإسرائيل حيث كانا يرتديان قمصانا للجيش الاسرائيلى والموساد.

 

وبحسب الصحيفة، قال بولسونارو المنتمى لحزب اليمين المتطرف فى البرازيل، إنه سينقل سفارة بلاده إلى القدس، موضحة أن صورة ابناءه إدواردو وكارلوس بوليسونارو، التقطت في عام 2016، عندما كانا يزوران إسرائيل مع شقيقهما فلافيو.

 

ابناء الرئيس البرازيلى
أبناء الرئيس البرازيلى

 

وتم إعادة نشر الصورة من جديد على شبكات التواصل الاجتماعى بعد أن كتب إدوارد فى تغريدة على حسابه الخاص بموقع "تويتر":  "إسرائيل هى أول دولة فى العالم تقدر قواتها المسلحة والشرطة".

 

وأضافت الصحيفة العبرية أن بولسونارو الأب، أعلن الأسبوع الماضى أنه سيوفى بوعده الانتخابى بنقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، زاعما أن إسرائيل دولة ذات سيادة، ويجب على البرازيل احترام ذلك، مضيفا بأن "إسرائيل يمكن أن تعتمد على صوت البرازيل فى الأمم المتحدة".

 

جانب من تقرير هاآرتس
جانب من تقرير هاآرتس

 

وألمح الرئيس البرازيلى اليمينى المتشدد إلى أنه سيغير من وضع السفارة الفلسطينية فى البرازيل حيث صرح بأنه "يجب أن تكون فلسطين دولة حتى يكون لها الحق فى السفارة".

 

وباركت إسرائيل انتصار بولسونارو في الانتخابات، وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه من المتوقع أن يصل نتنياهو إلى البرازيل للمشاركة فى حفل تنصيب بولسونارو كرئيس للدولة، وفى المقابل، وعد الرئيس البرازيلى الجديد  بولس بولسونارو بتضمين إسرائيل فى جولته الأولى من الزيارات كرئيس.


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