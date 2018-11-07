شاهد .. أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة

منة الله حمدى

يشهد ميدان السيدة عائشة بحي الخليفة أعمال تطوير، وكذلك تطوير حديقة صلاح الدين الأيوبي، هذا بهدف تحويله إلى ميدان نموذجي يليق بالعاصمة، حيث انه يقع داخل أهم منطقة أثرية ولا بد من الحفاظ عليها.

وتشمل أعمال التطوير مسجد السيدة عائشة، ومسجدي الغورى والمسبح المجاورين له، هذا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ورفع كفاءة وتطوير كوبرى السيدة عائشة، وكل العقارات والمنشآت المحيطة به، وعمل دراسات وتعديلات مرورية بما يسمح بتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

عدسة"دوت مصر " كانت هناك لترصد الأعمال وأراء المواطنين وسكان المنطقة في مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة .