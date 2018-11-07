video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شاهد .. أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:25 م
شاهد .. أعمال تطوير ميدان السيدة عائشة ميدان السيدة عائشة
منة الله حمدى
إضافة تعليق

يشهد ميدان السيدة عائشة بحي الخليفة أعمال تطوير، وكذلك تطوير حديقة صلاح الدين الأيوبي، هذا بهدف تحويله إلى ميدان نموذجي يليق بالعاصمة، حيث انه يقع داخل أهم منطقة أثرية ولا بد من الحفاظ عليها.

وتشمل أعمال التطوير مسجد السيدة عائشة، ومسجدي الغورى والمسبح المجاورين له، هذا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ورفع كفاءة وتطوير كوبرى السيدة عائشة، وكل العقارات والمنشآت المحيطة به، وعمل دراسات وتعديلات مرورية بما يسمح بتحقيق سيولة مرورية بالمنطقة بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

عدسة"دوت مصر " كانت هناك لترصد الأعمال وأراء المواطنين وسكان المنطقة في مشروع تطوير ميدان السيدة عائشة .

 

 


إضافة تعليق

ميدان السيدة عائشة

مسجد السيدة عيشة

مسجد الغورى

حديقة صلاح الدين الأيوبي وزارة الاوقاف




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة