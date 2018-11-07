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س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم السجن لمتهمين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية"

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:25 ص
س و ج.. كل ما تريد معرفته عن حكم السجن لمتهمين بـ"تجمهر أمناء الشرطة بالشرقية" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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قضت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بالسجن 3 سنوات لمتهمين اثنين فى إعادة  إجراءات محاكمتهما فى اتهامهما مع آخرين بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية بمحافظة الشرقية، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم نقاط الحكم

 

ما هى الدائرة التى أصدرت حكم؟

ـ صدر الحكم من الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وأمانة سر معتز مدحت.

 

من هم المتهمين الذين يعاد إجراءات محاكمتهما؟

ـ يعاد إجراءات محاكمة 2 من أمناء الشرطة المتهمين بالتجمهر قد سبق الحكم عليهم غيابيا بالسجن 5 سنوات فى أبريل الماضى وهما عصام عز الرجال وأيمن محمد.

 

ما هى العقوبة التبعية التى وقعتها المحكمة على المتهمين؟

ـ عقب الحكم بالسجن 3 سنوات للمتهمين وقعت المحكمة عقوبة تبعية عليهما وهى وضعهما تحت مراقبة الشرطة.

 

ما هى التهم التى واجهها المتهمين وآخرين تم الحكم عليهم فى وقت سابق؟

ـ يواجه المتهمين تهم التجمهر والتحريض ضد جهة عملهم "وزارة الداخلية"، وتعطيل المواصلات العامة.

جدير بالذكر، أن المتهمين اشتركوا فى 13 أغسطس من عام 2015 وآخرون فى تجمهر أمام ديوان قسم أول الزقازيق وعدوا على رجال السلطة العامة، وكما تجمهروا أمام مبنى مديرية أمن الشرقية أيام 7 و 8 و9 فبراير 2016 واعتدوا على رجال السلطات العامة كما جاء فى أمر الإحالة.

 

 

 

 


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