سقوط ربة منزل بحوزتها استروكس وحشيش فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية، القبض ربة منزل بحوزتها كمية من مخدر الاستروكس والحشيش والبانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وكان اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بضبط المتهمة "مرفت.ر.ع" 37 عاما ربة منزل بحوزتها كوكتيل مخدرات وكمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام و200 قرص مخدر وكمية من مخدر البانجو تزن حوالى 100جرام و17 قطع حشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتها بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرت المتهمة بحيازتها وإحرازها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائها من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.