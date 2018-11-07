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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير شهادات الخبرة وبيانات النجاح بالبحيرة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:30 ص
سقوط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير شهادات الخبرة وبيانات النجاح بالبحيرة مستندات مزورة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط شخصين لتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير شهادات الخبرة وبيانات النجاح والمنسوب صدورها لجهات حكومية.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطاراً بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية. 

وبالفحص تبين ورود معلومات لضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، مفادها قيام كل من، "ع .س.ا" 30 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة و" ه .ا.ع" 25 سنة حاصل على بكالوريوس علوم بإنشاء وإدارة حساب على فيس بوك تحت مسمى شهادات خبرة موثقة، حيث كون المذكوران تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير شهادات الخبرة وبيانات النجاح والمنسوب صدورها لجهات حكومية وعرض خدماتهما على راغبى الحصول على تلك المستندات من خلال الحساب المشار إليه مقابل مبالغ مالية.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين المذكورين بمأمورية بمحل إقامتهما، أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما جهاز لاب توب وهاتفين محمول وطابعة ألوان وعدد من شهادات الخبرة وبيانات نجاح وخطابات خطوط سير منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية جميعها مزورة .

بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث استغل الأول عمله بإحدى الشركات التى تقدم الدعم الفنى فى مجال الدفع الإلكترونى بالتعاقد مع وزارة المالية وتعامله مع بعض الجهات الحكومية، وقيامه بتزوير تلك المحررات مستخدماً جهاز الحاسب الألى المضبوط، وقيام الثانى بالتواصل مع عملائهما والاتفاق معهم والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك وإدارتهما للحساب المشار إليه من خلال الهواتف المحمولة، والتى بفحصها تبين احتواؤها على دلائل لارتكابهما الواقعة.

 

 


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