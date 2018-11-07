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سقوط تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات بدمنهور

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:35 ص
سقوط تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات بدمنهور اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة
البحيره فريق المحافظات
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط 4 عاطلين لتكوينهم تشكيلين عصابيين للإتجار فى المخدرات بمدينة دمنهور.

 

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية .

 

وبالفحص تبين ورود  معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور بقيادة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من : ح .ح.ح. 36 سنة عاطل ومقيم قسم دمنهور  و" م.ج.ع. 29 سنة عاطل ومقيم منشية الحرية  مركز دمنهور بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

بتقنين الإجراءات قامت عدة مأموريات استهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما، أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور وبحوزة الأول 22 تذكرة لمخدر الهيروين وفرد خرطوش وبحوزة الثاني 16 تذكرة لمخدر الهيروين .


كما  وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور مفادها قيام كل من : أ .س.ا. 24 سنة عاطل  و"خ.م.ك. سنة26 عاطل بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما يتزعمه الأول تخصص فى الإتجار بالمواد المخدره متخذان من  مدينة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

بتقنين الإجراءات قامت مأمورية إستهدفت المتهمان المذكوران بمحال إقامتهما وأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامي بمدينة دمنهور  وبحوزة الأول 32 تذكرة لمخدر الهيروين وبحوزة الثاني 17 تذكرة لمخدر الهيروين .

 

وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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