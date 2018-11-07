سفير جيبوتى بالقاهرة يثنى على جهود منظمة خريجى الأزهر فى مكافحة التطرف

أكد محمد ظهر حرسى، سفير جمهورية جيبوتى بالقاهرة أن الأزهر هو منارة العلم الوسطى وأن مصر هى قلب الأمة العربية النابض، مشيداً بجهود المنظمة العالمية لخريجى الأزهر فى مجال مكافحة الفكر المتطرف ونشر فكر الأزهر المستنير من خلال فروعها المنتشرة حول العالم.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من سفارة جيبوتى اليوم لمقر المنظمة بالقاهرة ضم كلاً من محمد ظهر حرسي سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة، محمد إبراهيم وناصر عبد الله مستشارى السفارة بالقاهرة، وكان فى استقبال الوفد أسامة يس نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة وعدداً من مسئولى المنظمة.

وأبدى حرسى رغبته فى إنشاء فرع للمنظمة فى جيبوتى ليكون بمثابة حلقة وصل بين الأزهر وأبنائه فى بلاده وبمثابة صوت الوسطية السمحة لتعاليم ديننا الحنيف، مشيراً إلى التحديات التى تواجه عدداً من الدول اليوم تتمثل في وجود جماعات تحمل أفكارًا تكفيرية ومتطرفة لابد لمحاربتها من تكاتف جميع الدول الأفريقية حتى تنتهى الصراعات القبلية، وحالة عدم الاستقرار السياسى فى المنطقتين العربية والإفريقية.

تم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين، حيث ركز اللقاء على فكرة بحث سُبُل التعاون في مجالات البرامج التدريبية لتأهيل الأئمة والوعاظ ورفع قدرات الكوادر الدينية، ومكافحة الفكر المتطرف، ونشر الإسلام الوسطي من خلال الدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف منارة الإسلام المعتدل في العالم الإسلامي.



السفير أثناء إطلاعه علي إحدي الدورات بمقر المنظمة