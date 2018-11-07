روسيا والسعودية تناقشان تخفيضات لإنتاج النفط فى 2019

رويترز

أفادت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر لم تسمه فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أن روسيا والسعودية بدأتا مناقشات ثنائية بشأن تخفيضات محتملة لإنتاج النفط فى 2019.

ونسبت تاس إلى المصدر قوله إن السعودية اقترحت التخفيضات.