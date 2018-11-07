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روسيا والسعودية تناقشان تخفيضات لإنتاج النفط فى 2019

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:25 م
روسيا والسعودية تناقشان تخفيضات لإنتاج النفط فى 2019 النفط
رويترز
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أفادت وكالة تاس للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر لم تسمه فى منظمة البلدان المصدرة للبترول أن روسيا والسعودية بدأتا مناقشات ثنائية بشأن تخفيضات محتملة لإنتاج النفط فى 2019.

ونسبت تاس إلى المصدر قوله إن السعودية اقترحت التخفيضات.

 

 


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