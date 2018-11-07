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روسيا تأمل بأن يزورها زعيم كوريا الشمالية فى 2019

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:23 م
روسيا تأمل بأن يزورها زعيم كوريا الشمالية فى 2019 كيم جونج أون زعيم كوريا الشمالية
موسكو (أ ف ب)
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أعلن مستشار الكرملين يورى أوشاكوف، الأربعاء أن موسكو تأمل فى أن يزور زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون روسيا فى 2019 للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.

وصرح المستشار للصحافيين كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "آمل فى أن تتم هذه الزيارة العام المقبل"، فى يونيو دعا بوتين كيم جونغ اون لزيارة روسيا فى إطار منتدى إقتصادى نظم فى سبتمبر فى فلاديفوستوك (أقصى الشرق) لكن الزعيم الكورى الشمالى لم يلب الدعوة.

وكانت نقلت أيضا دعوة للزعيم الكورى الشمالى خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى بيونج يانج نهاية مايو، ولم يزر كيم أبدا روسيا ولم يلتق بوتين، لكن والده كيم جونغ-ايل زار روسيا فى 2002 و2011.

ومطلع نوفمبر أعلن الرئيس الكورى الجنوبى مون جاي-ان أن "زيارة الرئيس الكورى الشمالى كيم جونج اون لروسيا ستتم قريبا".

 

 


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