روسيا: الإرهاب مازال يشكل خطرا رغم النجاح فى مواجهة داعش

موسكو(أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب فى العالم لا يزال يشكل خطرا كبيرا، بغض النظر عن تحقيق نجاحات ملموسة فى مجال مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابى، المحظور فى روسيا.

وقال لافروف- خلال اجتماع مفتوح لقادة أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون، أنه "بغض النظر عن النجاحات الهامة فى مكافحة تنظيم داعش المحظور فى روسيا والمجموعات الارهابية الأخرى، لا يزال الارهابيون، كما فى السابق، يشكلون خطرا كبيرا على الدول كافة وبدون استثناء".

كما دعا لافروف المجتمع الدولى إلى التعاون فى مكافحة الإرهاب قائلا "مازال الإرهابيون يستغلون سوء التفاهم الموجود داخل المجتمع الدولى ولم تعتمد كل الدول القوانين اللازمة والإجراءات القانونية على المستوى القومى".