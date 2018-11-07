video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: الإرهاب مازال يشكل خطرا رغم النجاح فى مواجهة داعش

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:08 ص
روسيا: الإرهاب مازال يشكل خطرا رغم النجاح فى مواجهة داعش لافروف
موسكو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، أن الإرهاب فى العالم لا يزال يشكل خطرا كبيرا، بغض النظر عن تحقيق نجاحات ملموسة فى مجال مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابى، المحظور فى روسيا.

وقال لافروف- خلال اجتماع مفتوح لقادة أجهزة الاستخبارات والأمن وإنفاذ القانون، أنه "بغض النظر عن النجاحات الهامة فى مكافحة تنظيم داعش المحظور فى روسيا والمجموعات الارهابية الأخرى، لا يزال الارهابيون، كما فى السابق، يشكلون خطرا كبيرا على الدول كافة وبدون استثناء".

كما دعا لافروف المجتمع الدولى إلى التعاون فى مكافحة الإرهاب قائلا "مازال الإرهابيون يستغلون سوء التفاهم الموجود داخل المجتمع الدولى ولم تعتمد كل الدول القوانين اللازمة والإجراءات القانونية على المستوى القومى".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لافروف: أنشطة الناتو العسكرية تهديد لأمن روسيا ولا يمكن أن يبقى دون رد

لافروف: روسيا مهتمة بالحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ

روسيا

داعش

الارهاب

لافروف




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة