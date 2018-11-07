روسيا: أعداء سوريا يزيفون الوقائع لاتهام السلطات باستخدام الكيماوى

موسكو (أ ش أ)

أعلن رئيس مجلس الأمن الروسى، نيكولاى باتروشيف، أن أعداء سوريا يزيفون الوقائع ليتهموا السلطات الشرعية فى دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال باتروشيف فى كلمة ألقاها فى الجلسة الـ17 لرؤساء المخابرات وهيئات الأمن الروسية، اليوم الأربعاء، ، أن "أعداء السلطات السورية الشرعية يتهمون دائما دمشق باستخدام الكيميائى ضد المدنيين".

وأضاف أنه "يتم العثور على ما يسمى بالأدلة على ذلك عن طريق تزييف الوقائع ونشر تسجيلات الفيديو المفبركة من قبل ممثلى الخوذ البيضاء والمنظمات المماثلة الأخرى، وفى الوقت ذاته يعملون على إخفاء وقائع استخدام المواد السامة من قبل الجماعات الإرهابية".

ونوه باتروشيف، إلى أن بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تخرق معاهدة حظر الأسلحة، فى إطار عملها فى سوريا، قائلا أن عمليات التحقيق نفسها تشهد خروقات للمعاهدة، بعدم توجهها إلى مكان الحادث، وبعدم تأمينها سلامة الأدلة الهامة.