رفض استئناف متهم على قرار حبسه فى قضية المحور الإعلامى لجماعة الإخوان

كتبت أمنية الموجي

رفضت محكمة جنايات القاهرة، استئناف المتهم محمد الحسينى على قرار حبسه على ذمة التحقيقات فى قضية المحور الإعلامى التابع لجماعة الإخوان والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، وقررت تجديد حبسها 45 يوما.

كانت النيابة أمرت بحبس المتهم بالقضية 915 لسنة 2017 على خليفة استكمال التحقيقات فى القضية، وأسندت النيابة إلىها تهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إليه نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.