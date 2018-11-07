رئيس وزراء لبنان المكلف: علاقتنا بالقاهرة قوية.. وتحية إلى مصر شعبا وقادة

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريري، أن العلاقات اللبنانية المصرية، قوية ولا يمكن أن يؤثر فيها أى سوء تعبير، متوجها بالتحية إلى مصر شعبا وقيادة.

وكتب الحريرى على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ما يربط لبنان بمصر أقوى من أن يؤثر عليه سوء تعبير اعتذر عنه وزير السياحة اللبناني، تحية إلى مصر شعبا وقيادة وتاريخا وحاضرا ومستقبلا".

وكان وزير السياحة اللبنانى أوفاديس كيدانيان، قد أجرى زيارة إلى سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، ظهر أمس الثلاثاء، بمقر السفارة المصرية فى بيروت، لتكرار الاعتذار عما نسب إليه من تصريحات مسيئة، وتأكيد احترامه لمصر، قيادة وحكومة وشعبا، وشدد على حرصه على العلاقات المصرية - اللبنانية واستمرار تميزها، خاصة فى مجال السياحة.