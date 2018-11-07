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رئيس جامعة بنى سويف: تخصيص أماكن انتظار للسيارات حفاظا على المظهر الجمالى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:44 ص
رئيس جامعة بنى سويف: تخصيص أماكن انتظار للسيارات حفاظا على المظهر الجمالى جانب من الجولة
بنى سويف أيمن لطفى
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وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف بضرورة تخصيص أماكن انتظار جديدة للأتوبيسات والدراجات البخارية، وعدم السماح بانتظارها أمام الإدارات والبوابات الرئيسية بالكليات، حفاظًا على المظهر الحضارى والجمالى.

 

جاء ذلك خلال تفقده اليوم إدارة السيارات وكافتريا الجامعة، إذ كلف رئيس الجامعة، الإدارة الهندسية بالإشراف على أعمال التجميل للأرصفة والممرات داخل الحرم الجامعى.

 

وأكد منصور حسن، على أهمية توافر معايير الصحة الغذائية والسلامة المهنية بالكافتربا، ابتداء من التخزين الصحيح للأغذية والوجبات السريعة والمشروبات، وحتى تقديمها للطلاب، بالإضافة إلى ضرورة توافر قائمة أسعار بكل كافتيريا معتمدة من الكلية التابعة لها معلقة فى عدة أماكن واضحة، للتأكد من عدم حدوث استغلال للطلاب، وشدد على التزام كافة العاملين بتلك الكافتيريات بارتداء قفازات اليد، والالتزام بكافة معايير سلامة الغذاء.


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