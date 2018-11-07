رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد السفارة السعودية لبحث أحوال الطلاب السعوديين

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور اشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة وفد الملحقية الثقافية للسفارة السعودية بالقاهرة لبحث أحوال الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعة فى مرحلة البكالوريوس والدارسين ببرنامج مانشستر بكلية الطب وطب الاسنان وتكريم الطلاب السعوديين المتميزين خلال دراستهم بالجامعة.



يضم الوفد الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى، وعبد الله الحمد الملحق الثقافى السعودى بحضور الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف العام على إدارة الوافدين، سحر العراقى مدير إدارة الوافدين.

وقدم الدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى الشكر لإدارة الجامعة وإدارة الوافدين على رعايتهم للطلاب السعوديين وحل أى مشكلات تطرأ خلال دراستهم بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن الطلاب السعوديين أثبتوا تميزهم والتزامهم الدراسى خلال دراستهم بالجامعة وهم محل اهتمام نظرا لروابط الأخوة والصداقة والروابط بين الشعبين المصرى والسعودى.

وعلى هامش الزيارة تم عقد لقاء بين الملحقية الثقافية والطلاب السعوديين ضم اللقاء لدكتور خالد النامى المستشار الثقافى السعودى وأ.د السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب ،الدكتور عبير عبد اللطيف مدير برنامج مانشستر لطب الأسنان للتعرف على أحوال الطلاب والاستماع إلى ارائهم ومشكلاتهم أثناء الدراسة لإيجاد حلول لها مع إدارة جامعة المنصورة.