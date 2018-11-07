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رئيس الفلبين يعلن عن مكافأة مالية لكل شرطى يقتل ضابطا فاسدا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:13 م
رئيس الفلبين يعلن عن مكافأة مالية لكل شرطى يقتل ضابطا فاسدا رودريجو دوتيرتى الرئيس الفلبينى
وكالات
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وعد الرئيس الفلبينى، رودريجو دوتيرتى، بمكافأة عناصر الشرطة الذين يقومون بقتل الضباط "الرفيعين" فى حال تورطهم بتجارة المخدرات، بحسب "روسيا اليوم".

وبعد مقتل عقيد فى الشرطة، يوم الاثنين الماضى، صرح دوتيرتى قائلا: "سأقوم بمكافأة أى شرطى يقتل ضابط رفيع، سأمنحه جائزة وكذلك رحلة إلى هونج كونج".

وقتل العقيد، سانتياجو رابيز، خلال معركة عنيفة بالأسلحة النارية، خلال محاولة عناصر الشرطة القبض عليه، بسبب "تورطه" فى تجارة المخدرات، إذ حاول العقيد مقاومة عناصر الشرطة.

وأضاف الرئيس الفلبينى فى تصريحاته "إذ قبضت عليك (الضابط الفاسد)، فعذرا، إنها النهاية، سأقتلك فعلا.. لا تدمر بلدى أبدا، لأننى سأقتلك.. لا تدمر شبابنا وشاباتنا، لأننى سأقتلك".

يذكر أن دوتيرتى عرض مكافأة مشابهة من قبل، إذ منح 56 ألف دولار لكل من يقتل ضابطا فاسدا، ممن تورطوا فى إعادة تكرير وبيع المخدرات التى تصادرها الشرطة.

 

 


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