رئيس الجالية السودانية بأسوان يشيد بقرار جعل أسوان عاصمة الشباب الإفريقى

وأضاف رئيس الجالية السودانية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسوان ليست فقط بوابة مصر الجنوبية، ولكنها مركزاً محورياً هاماً بالنسبة لمصر فى رؤيتها نحو قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن اتجاه الحكومة المصرية نحو أسوان خلال الفترة الأخيرة يؤكد على دلائل التنمية المتوقعة، خاصة بعد إطلاق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى على أسوان وصف عاصمة الثقافة والاقتصاد الإفريقى، وعاصمة الشباب الإفريقى، وكلها مؤشرات تؤكد أن أسوان تأخذ وضعها الطبيعى ومن الممكن أن تكون فى السنوات القادمة كـ"دبى" مركزا تجاريا واقتصاديا وسياحيا دوليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال توصيات الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، عن أن مدينة أسوان المصرية عاصمة لشباب أفريقيا، على أن يتم انطلاق هذا العام منتدى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.