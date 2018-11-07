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رئيس الجالية السودانية بأسوان يشيد بقرار جعل أسوان عاصمة الشباب الإفريقى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:38 م
رئيس الجالية السودانية بأسوان يشيد بقرار جعل أسوان عاصمة الشباب الإفريقى عادل نور رئيس الجالية السودانية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم
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أكد عادل نور، رئيس الجالية السودانية بأسوان، أن قرار الرئيس المصرى بجعل أسوان عاصمة للشباب الإفريقى ضمن توصيات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، هو قرار نابع من اهتمام القيادة السياسية فى مصر بالجنوب الإفريقى وتوجيه الاهتمام الثقافى والاقتصادى والسياحى والفكرى وغير ذلك بالأشقاء فى القارة السمراء.

وأضاف رئيس الجالية السودانية بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسوان ليست فقط بوابة مصر الجنوبية، ولكنها مركزاً محورياً هاماً بالنسبة لمصر فى رؤيتها نحو قارة أفريقيا، مشيراً إلى أن اتجاه الحكومة المصرية نحو أسوان خلال الفترة الأخيرة يؤكد على دلائل التنمية المتوقعة، خاصة بعد إطلاق الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى على أسوان وصف عاصمة الثقافة والاقتصاد الإفريقى، وعاصمة الشباب الإفريقى، وكلها مؤشرات تؤكد أن أسوان تأخذ وضعها الطبيعى ومن الممكن أن تكون فى السنوات القادمة كـ"دبى" مركزا تجاريا واقتصاديا وسياحيا دوليا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال توصيات الحفل الختامى لمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ، عن أن مدينة أسوان المصرية عاصمة لشباب أفريقيا، على أن يتم انطلاق هذا العام منتدى الشباب العربى والأفريقى بأسوان.

 

 


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