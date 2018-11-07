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رئيس البرازيل يتراجع: قرار نقل سفارتنا إلى القدس لم يحسم بعد

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:10 ص
رئيس البرازيل يتراجع: قرار نقل سفارتنا إلى القدس لم يحسم بعد الرئيس البرازيلى الجديد جائير بولسونارو
كتب : أحمد جمعة
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تراجع الرئيس البرازيلى الجديد جائير بولسونارو عن تصريحاته حول نقل سفارة بلاده إلى القدس.

 

قال الرئيس البرازيلى الجديد، إن موضوع نقل السفارة البرازيلية المعتمدة لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لم يتم حسمه لغاية الآن.

 

وأكد الرئيس البرازيلى فى حديث له مع الصحفيين، أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

 

كان الرئيس البرازيلى الجديد بولسونارو، قد أكد خلال مقابلة مع صحيفة إسرائيلية نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

 

كان مصدر دبلوماسى مسئول فى وزارة الخارجية قد أكد على أن مصر أجلت زيارة وزير خارجية البرازيل نونيز فيريرا، وذلك بسبب ارتباطات جديدة طارئة لدى المسئولين.

 

وقال المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تأجيل زيارة الوزير البرازيلى سببها تعارض جدول أعمال كبار المسؤولين خلال زيارة الوزير البرازيلى.

 

وكان من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية البرازيلى نونيز فيريرا إلى القاهرة فى زيارة من 8 إلى 11 نوفمبر الجارى كان سيلتى خلالها بوزير الخارجية سامح شكرى.


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