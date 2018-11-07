video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7/11/2018بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 7/11/2018بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 18 26

وسط الدلتا 18 25      

الإسكندرية 17 26      

بلطيم 18 26  

مطروح 16 25 

السلوم 14 24 

سيوة 13 29   

بورسعيد 19 25

دمياط 20 24  

العريش 17 25 

رفح 16 24    

الإسماعيلية 17 27       

السويس 17 26

رأس سدر 18 25        

نخل 12 23    

نويبع 19 26   

طابا 18 25    

كاترين 12 22 

الطور 19 27   

شرم الشيخ 21 27      

الغردقة 20 29 

مرسى علم 21 27       

الفيوم 17 26  

بنى سويف 17 26       

المنيا 14 27    

أسيوط 14 28 

سوهاج 15 28 

قنا 16 29      

الأقصر 16 28 

أسوان 17 29  

أبوسمبل 18 28 

الوادى الجديد 17 28   

شلاتين 19 28 

ابو رماد 19 27

راس حدربة 21 26

حلايب 21 26

 

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 24 33

المدينة 15 29  

الرياض 17 30 

المنامة 25 30   

أبوظبى 23 33 

الدوحة 26 31 

الكويت 18 26

دمشق 09 19  

بيروت 19 23  

عمان 10 19  

القدس 11 18 

غزة 17 24     

بغداد 13 21   

مسقط 25 28 

صنعاء 09 24  

الخرطوم 21 25 

طرابلس 17 24

تونس 12 21  

الجزائر 11 19

الرباط 10 20  

نواكشوط 23 32        

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

أنقرة 02 17    

اسطنبول 13 17         

اسلام اباد 11 26       

نيودلهى 13 28 

جاكرتا 26 33 

بكين 03 13

كوالامبور 24 31        

طوكيو 14 19  

أثينا 11 21    

روما 11 18    

باريس 05 12  

مدريد 06 15  

برلين 07 16   

لندن 07 13   

مونتريال 03 10

موسكو 00 08

نيويورك 08 16 

واشنطن 08 18

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى لنهاية الأسبوع

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة