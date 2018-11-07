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ختام احتفال محافظة شمال سينا بالأنشطة المدرسية.. صور

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 08:23 م
ختام احتفال محافظة شمال سينا بالأنشطة المدرسية.. صور احتفال محافظة شمال سينا بالأنشطة المدرسية
شمال سينا ء- محمد حسين
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اختتمت مساء اليوم فى صالة العريش الرياضية المغطاة احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء هشام الخولى نائب المحافظ وإيهاب حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، وقيادات التربيه والتعليم.

وفى كلمته قال محافظ شمال سيناء انه حرص على تلبية دعوة أولياء أمور طلاب المدارس فى هذا المهرجان الشامل لرسم البسمة على وجوههم، وإبراز مشاركة أبنائهم فى الأنشطة والفعاليات المختلفة.

وتفقد محافظ شمال سيناء، معرض الكشافة ومعرض منتجات المدارس اليدوية المختلفة والفنون، وتم إقامة حفل بمشاركة طلاب المدارس الذين قدموا عروض فنية منوعة.

 
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (1)
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (2)
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (3)
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (4)
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (5)
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (6)
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (7)
 
احتفالات محافظة شمال سيناء بعروض الانشطة المدرسية (8)
 

 


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