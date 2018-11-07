حسين زين يوجه الشكر للعاملين بالوطنية للإعلام لتغطية منتدى شباب العالم

كتب خالد إبراهيم

أعرب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن سعادته وفخره بنجاح فعاليات منتدى شباب العالم تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يدعم الشباب ويؤمن بقدراتهم على إحداث التغيير وبناء مستقبل أفضل لوطننا الحبيب.

وقال حسين زين، إن التنظيم الرائع للمنتدى والمشاركة القوية جميعها عبر عن الصورة الحضارية لمصر ومكانتها الإقليمية والدولية وأن مصر أرض السلام والمحبة والتعايش السلمى والبناء والتعمير.

وأضاف زين، أن المنتدى فرصة حقيقة للتواصل بين شباب العالم لتبادل الرؤى والأفكار والثقافات واكتساب المزيد من الخبرات، كما كان فرصة جيده لينقل الضيوف لبلدانهم صورة حقيقة عن مصر وحضارتها العريقة وشعبها الكريم وأنها بلد الأمن والأمان .

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر والتحية لكافة فرق وأطقم عمل التغطيه الإعلامية لمنتدى شباب العالم لما بذلوه من جهد رائع ومتميز فى التغطيات الحية والمباشرة لكافة فعاليات المنتدى وأثنى حسين زين على التغطيه المتميزة التى قامت بها فرق العمل من مذيعين ومراسلين وفنيين وإداريين من قطاعات الهيئة مسموع ومرئى وهندسى والذين قدموا التقارير والفترات الإخبارية والبرامج التليفزيونية والإذاعية التى تناولت فعاليات المؤتمر بمهنية واحترافية متمنيا لكافة العاملين بالوطنية للإعلام دوام التوفيق والنجاح.

وكان حسين زين قد وجه قطاعات الوطنية للإعلام المعنية بالإعداد الجيد للتغطية وتوفير كافة الامكانيات البشرية والتقنية والفنية حيث تم توفير مجموعة ضخمة من التجهيزات ضمت ما يفوق عن 10 سيارات وحدات إذاعة خارجية ويفوق 40 كاميرا، إضافة إلى 3 أجهزة t.v.u للبث المباشر والتحركات وأجهزة فاينل كت للمونتاج الفورى.

وضمت فرق وأطقم العمل حوالى 400 من مذيعين ومراسلين ومترجمين ومخرجين ومهندسين وفنيين ومجموعة كبيرة من المصورين المتخصصين والذين يتبادلون العمل على قاعات المنتدى إلى جانب طاقم عمل الفضائية المصرية وأيضا فريق عمل الإذاعة المصرية وراديو مصر وفريق عمل برنامج صباح الخير يا مصر وبرنامج مصر النهاردة.