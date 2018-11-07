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حزب العمال البريطانى: لن نوقع على "بريكست أعمى" دون تحديد العلاقة مع أوروبا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:46 ص
حزب العمال البريطانى: لن نوقع على "بريكست أعمى" دون تحديد العلاقة مع أوروبا تيريزا ماى
لندن (أ ش أ)
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أعلن حزب العمال البريطانى أنه لن يصوت على ما تم وصفه باتفاق "بريكست أعمى" دون معرفة تفاصيل العلاقة المستقبلية بين بلاده والاتحاد الأوروبى.

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية- على موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، عن وزير بريكست فى حكومة الظل العمالية كير ستارمر قوله " أن العمال البريطانى لن يوقع على أى اتفاق بشأن بريكست دون معرفة شكل الاتفاق التجارى بين الاتحاد الأوروبى وبريطانيا عقب الانسحاب من الاتحاد ".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ستارمر سيتوجه إلى بروكسل اليوم /الأربعاء/ لعقد اجتماعات مع مسؤولين أوروبيين رفيعى المستوى؛ وهى الاجتماعات التى من المتوقع أن يوضح خلالها ستارمر موقف حزبه الرافض لما يتم وصفه باتفاق "بريكست أعمى".

كما أوضحت /الإندبندنت/ أن أى اتفاق لبريكست من شأنه أن يتضمن الاتفاق بشأن الانسحاب، وإيجاد حل للقضايا الناتجة عن الانفصال؛ مثل القضية الأيرلندية وما يعرف بفاتورة الطلاق وحقوق المواطنين.

غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى تعهدت بإصدار " إعلان سياسى منفصل " يوضح العلاقات التجارية المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي؛ وهو الإعلان الذى من شأنه أن يوضح ما إذا كانت بريطانيا سوف تنضم لاتحاد جمركى مشترك مع الاتحاد عقب بريكست وستتبع قواعد السوق الموحدة أم أنها ستوقع اتفاقا للتجارة الحرة، وما إذا كانت ستتبنى نماذج مثل النرويج وكندا؛ اللتين تجمعهما علاقات تجارية مع الكيان الأوروبى دون انضمامهما للاتحاد.

 


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