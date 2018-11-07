video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حرس السواحل الليبى يعلن إنقاذ 315 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:39 م
حرس السواحل الليبى يعلن إنقاذ 315 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين هجرة غير شرعية - أرشيفية
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

تمكنت قوات حرس السواحل الليبى، اليوم الأربعاء، من انقاذ 315 مهاجر غير شرعى، بينهم نساء وأطفال، فى مدينتى الزاوية والخمس غرب البلاد.

 

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى، أن دورية لحرس السواحل  الليبى القطاع الغربى تمكنت من إنقاذ عدد 116 مهاجرا غير شرعى، بينهم 96 رجلا، وعدد 16 إمرأة، وعدد 4 أطفال وعدد 4 مواطنين يحملون الجنسية المصرية، كانوا على متن قارب مطاطى شمال مدينة الزاوية، بينهم 4 مهاجرين غير شرعيين.

 

وفى سياق متصل، أكد العميد أيوب قاسم أن قوات حرس السواحل الليبى تمكنت من إنقاذ عدد 199 مهاجرا غير شرعى، بينهم عدد 179 رجلا، وعدد 16 إمرأة، وعدد 4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين شمال مدينة الخمس الليبية.

 

وأوضح قاسم، أن المهاجرين غير الشرعيين بينهم 7 يحملون جنسيات مصر، اليمن، السودان، سوريا، الجزائر، السودان، وبنجلاديش، مؤكدا أن عقب تقديم المساعد الإنسانية والطبية إلى كافة المهاجرين تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى مركزى إيواء النصر وتاجوراء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المبعوث الأممى إلى ليبيا: مستمرون فى العملية السياسية رغم العراقيل

ليبيا تفرض حظر التجوال فى مدينة صبراته

مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا

حرس السواحل الليبى

اخبار ليبيا

مهاجرون غير شرعيين

اخر اخبار ليبيا

هجره غير شرعيه




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة