حرس السواحل الليبى يعلن إنقاذ 315 مهاجرا غير شرعى بينهم 4 مصريين

كتب : أحمد جمعة

تمكنت قوات حرس السواحل الليبى، اليوم الأربعاء، من انقاذ 315 مهاجر غير شرعى، بينهم نساء وأطفال، فى مدينتى الزاوية والخمس غرب البلاد.

وقال العميد أيوب قاسم المتحدث الرسمى باسم حرس السواحل الليبى، أن دورية لحرس السواحل الليبى القطاع الغربى تمكنت من إنقاذ عدد 116 مهاجرا غير شرعى، بينهم 96 رجلا، وعدد 16 إمرأة، وعدد 4 أطفال وعدد 4 مواطنين يحملون الجنسية المصرية، كانوا على متن قارب مطاطى شمال مدينة الزاوية، بينهم 4 مهاجرين غير شرعيين.

وفى سياق متصل، أكد العميد أيوب قاسم أن قوات حرس السواحل الليبى تمكنت من إنقاذ عدد 199 مهاجرا غير شرعى، بينهم عدد 179 رجلا، وعدد 16 إمرأة، وعدد 4 أطفال، كانوا على متن قاربين مطاطيين شمال مدينة الخمس الليبية.

وأوضح قاسم، أن المهاجرين غير الشرعيين بينهم 7 يحملون جنسيات مصر، اليمن، السودان، سوريا، الجزائر، السودان، وبنجلاديش، مؤكدا أن عقب تقديم المساعد الإنسانية والطبية إلى كافة المهاجرين تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى مركزى إيواء النصر وتاجوراء.