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حبس عاطل لحيازته 500 جرام استروكس فى البساتين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 10:59 ص
حبس عاطل لحيازته 500 جرام استروكس فى البساتين محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت حوالى 500 جرام، وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد قيام "ط.ع" 25 سنة عاطل، بالاتجار فى المخدرات، بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات.
 
وتم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد الأكمنة اللازمة القبض على المتهم، وعثر بحوزته على كمية من الأستروكس المخدر وزنت حوالى 500 جرام، ومبلغ مالى 150 جنيها.
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى أصدرت قرارها السابق.
 
 

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