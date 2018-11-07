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حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بحلوان

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:05 ص
حبس عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بحلوان محكمة -أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بالإكراه.
 
كانت البلاغات تعددت أمام العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تقيد قيام عاطل بسرقتهم بالإكراه والإدعاء بأنه ضابط شرطة، وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة البلاغات وتبين أن المتهم يدعى "محمود .س" عاطل، وأنه انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين وإرهابهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر بذلك محضر برقم 30527 وباشرت النيابة التحقيق.
 
 

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