video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 7/11/2018 فى مصر والدول العربية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الأربعاء 7/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء صباحاً باردة وضبابية في العديد من المناطق، وتتكاثر السُحب تدريجياً، حيث يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، خفيفة الى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء باردة ومستقرة في عموم المناطق، تصبح الرياح شرقية، خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6/11/2018 فى مصر والدول العربية

الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة