حالة الطقس اليوم الأربعاء 7/11/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ووسط سيناء ومناطق من شمال الدلتا والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة دون معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وتكون الأجواء صباحاً باردة وضبابية في العديد من المناطق، وتتكاثر السُحب تدريجياً، حيث يحتمل تساقط زخات محلية من الأمطار بمشيئة الله في أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات، خفيفة الى معتدلة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء باردة ومستقرة في عموم المناطق، تصبح الرياح شرقية، خفيفة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية على بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.