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جنح أمن الدولة تحاكم اليوم 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:00 ص
جنح أمن الدولة تحاكم اليوم 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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تستأنف محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء محاكمة 102 متهم، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

وتقدم ناصر الخولى دفاع عدد من المتهمين، بالجلسة السابقة بمذكرة لرئيس محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، لضم القضية إلى محكمة الجنايات لتكون المحاكمة أمام جهة واحدةوقال الخولى: إن موكليه يحاكمون أمام محكمتى جنح أمن الدولة طوارئ وجنايات القاهرة عن ذات الاتهامات.

وشهدت الجلسة الماضية حضور 42 متهما فقط، فيما تغيب باقى المتهمين عن الحضور.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.


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