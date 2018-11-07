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جرعة هيروين زائدة تنهى حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 11:46 ص
جرعة هيروين زائدة تنهى حياة شاب بمدينة 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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فارق شاب الحياة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الهيروين بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
وتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة القسم، وبانتقال المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى محل الواقعة، تبين أن شاب تعاطى جرعة زائدة من مخدر الهيروين، أدت إلى مفارقته الحياة. 
 
وانتقل محمد طامو خبير الأدلة الجنائية إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحفظ على السرنجة المستخدمة في حقن المادة المخدرة تمهيدا لتقديم تقرير للنيابة العامة بشأن الواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
 

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