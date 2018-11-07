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جامعة سوهاج تجرى الكشف على 589 حالة فى قافلة طبية بسفلاق

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:53 م
جامعة سوهاج تجرى الكشف على 589 حالة فى قافلة طبية بسفلاق قافلة طبية بسفلاق
سوهاج محمود مقبول
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نظمت كلية الطب البشرى بجامعة سوهاج ‏قافلة طبية بقرية سفلاق ‏التابعة لمركز ساقلته بالمحافظة صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة.

وأضاف أن هذه القافلة تأتى لتحقيق أهداف خطة الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتى تم وضعها بالتعاون مع المحافظة لتغطية مختلف أرجاء المحافظة، مع التركيز على المناطق الأكثر إحتياجا من القرى والنجوع.

وقال الدكتورمصطفى عبد الخالق عميد‫ كلية الطب البشري، أنه تم توقيع الكشف علي 589 مواطن فى عدة تخصصات، وتشمل أمراض العظام والروماتيزم والباطنة والقلب والأنف والأذن والحنجرة والأطفال والعيون وأن خطة خدمة المجتمع الحالية والتى تأتى هذه القافلة ضمن أنشطتها هى خطة خمسية 2015-2020 وأنه يتم عرض تقرير سنوى على مجلس الكلية عما تم تنفيذه من أنشطة هذه الخطة.

وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن قافلة اليوم شارك فيها 12طبيبا مقيم من الأقسام المختلفة، و 16طالبا وطالبة أعضاء باللجنة العلمية بإتحاد طلاب الكلية، وذلك تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس واحد معاونى هيئة التدريس.

وقال الدكتور أحمد فتحى رئيس قسم الصحة العامة ومسئول خطة تنفيذ القوافل الطبية بالكلية، أنه تم صرف الأدوية بالمجان للمرضي الذين تم توقيع الكشف عليهم، كما تم إحالة عشرة حالات منهم للمستشفى الجامعي لإجراء بعض الفحوصات والأشعة اللازمة.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه القافلة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى من مركز ساقلته، وعلى رأسها أمانة حزب مستقبل وطن، بحضور زكريا حسان عضو مجلس النواب لمركز ساقلته.

 

 

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