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الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:34 م
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تنفيذ 1060 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:01 م
تنفيذ 1060 حكما قضائيا فى حملة أمنية مكبرة بالفيوم اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم
الفيوم – رباب الجالي
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 9 قضايا سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص، و973 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1060 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام، فى حملة أمنية مكبرة، بمراكز المحافظة.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط 17 قضية متنوعة فى مجال قضايا الآداب، وقضية اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية، و14 قضية متنوعة فى مجال قضايا المسطحات، و5 قضايا متنوعة فى مجال قضايا الأحداث، و116 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و113 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 491 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.


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