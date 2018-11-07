تلفيات بـ4 محلات نتيجة انفجار خط غاز بأحد المطاعم بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

شهدت منطقة السبع بنات بالمحلة حدوث انفجار بخط الغاز بأحد المطاعم نتيجة لحدوث تسريب الغاز، وادى الانفجار إلى حدوث تلفيات بـ3 محلات مجاورة.

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف وغلق محابس الغاز.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة بسماع أهالى منطقة السبع بنات دوى انفجار صباح اليوم الأربعاء.

انتقلت 3 سيارات مطافى لمكان البلاغ، وتبين حدوث انفجار داخل أحد المطاعم نتيجة تسرب للغاز الطبيعى ونتج عنه حدوث تلفيات بـ3 محلات مجاورة، تحرر محضر بالواقعة، وإخطار شركه الغاز الطبيعى لإصلاح التلفيات.