video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تلفيات بـ4 محلات نتيجة انفجار خط غاز بأحد المطاعم بالمحلة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 12:38 م
تلفيات بـ4 محلات نتيجة انفجار خط غاز بأحد المطاعم بالمحلة سيارة الحمايه المدنيه-ارشيفية
الغربية - مصطفى عادل
إضافة تعليق

شهدت منطقة السبع بنات بالمحلة حدوث انفجار بخط الغاز بأحد المطاعم نتيجة لحدوث تسريب الغاز، وادى الانفجار إلى حدوث تلفيات بـ3 محلات مجاورة.

 

انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الموقف وغلق محابس الغاز.

 

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم ثان المحلة بسماع أهالى منطقة السبع بنات دوى انفجار صباح اليوم الأربعاء.

 

انتقلت 3 سيارات مطافى لمكان البلاغ، وتبين حدوث انفجار داخل أحد المطاعم نتيجة تسرب للغاز الطبيعى ونتج عنه حدوث تلفيات بـ3 محلات مجاورة، تحرر محضر بالواقعة، وإخطار شركه الغاز الطبيعى لإصلاح التلفيات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نشوب حريق فى مصنع ألعاب أطفال بالإسكندرية دون إصابات

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

حريق

المحله




لا تفوتك
السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

السيسى: السعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها.. والإعلام أعطى انطباعا سلبيا حول خاشقجي

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

نحت القلوب لإحياء الإنسانية.. جولة داخل النصب التذكارى بشرم الشيخ..فيديو وصور

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الرئيس فى جلسة مصارحة مع ممثلى الإعلام الأجنبى: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من أمننا القومى ومستعدون لحماية الأشقاء.. ولا يمكن لأحد أن يفرض مساراً محدداً على المصريين.. والسعودية أكبر من أن يهز أحد استقرارها

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

الأهلى والترجى.. ديربى الكبار لا يفسده دعاة العنف.. التاريخ يرسخ العلاقات الطيبة بين جماهير الفريقين.. دعوات التهدئة مستمرة.. واستعدادات خاصة لتأمين العرس الأفريقى فى رادس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

شاهد.. وصول بعثة الأهلى برئاسة الخطيب لفندق الإقامة فى تونس

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

حصر بطاقات التموين الممتنع أصحابها عن تحديث بياناتها تمهيدا لإيقافها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة