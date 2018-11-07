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تقدم الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 03:24 ص
تقدم الديمقراطيين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى الانتخابات الامريكية
كتب عبد الوهاب الجندى
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أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى، تقدم الحزب الديمقراطي المنافس للرئيس دونالد ترامب والذى ينتمى إلى الحزب الجمهوري.

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه أعيد انتخاب الديمقراطى تيم كين عن  ولاية فرجينيا لمجلس الشيوخ، متغلبًا على الجمهورى كورى ستيوارت.

وذكرت الوكالة أن تم إعادة انتخاب الديمقراطيين عن ولايات ماساتشوستس وكونيتيكت وميريلاند وديلاوير ورود آيلاند بمجلس الشيوخ.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم عادة انتخاب حاكم ماساتشوستس الجمهورى شارلى بيكر، لافتة إلى أنه تم إعادة انتخاب السيناتور بيرنى ساندرز عن ولاية فيرمونت.

وأغلقت منذ قليل مراكز الاقتراع فى أكثر من نصف الولايات الأمريكية الخمسين بعد أن أدلى الناخبون الأمريكيون بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى والتى ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهورى المنتمى له الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بسيطرته على الكونجرس الأمريكي.

وتأتى الانتخابات فى ختام حملة دعائية انقسمت فيها الآراء بشدة وشهدت خلافات بشأن العنصرية والمهاجرين وغيرها من القضايا.

 


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