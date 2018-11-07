تعرف على خريطة قوافل الأوقاف الدعوية للجمعة المقبلة

تحرك وزارة الأوقاف، قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا – البحيرة – مرسى مطروح) الجمعة القادمة، تحت عنوان: " نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه ".

وتتشكل القافلة الأولى المتجهة إلى محافظة المنيا و يشارك فيها كل من:

• د. هشام عبد العزيز علي .

• د. محمد أحمد حامد .

• الشيخ صلاح سيد عطية .

• الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن محمد .

• الشيخ خميس عبد الفتاح سليمان.

• الشيخ نور الدين عبد الجيد محمد.

• الشيخ محمد إبراهيم الدسوقي.

• الشيخ معتمد جمعة محمد محمد.

• الشيخ رجب محمد عبد المجيد محمد.

• الشيخ محمود محمد سعيد.

والقافلة الثانية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ويشارك فيها كل من:

• الشيخ شعبان محمد عبد الحميد فتح الباب .

• الشيخ محمد خالد سالم .

• الشيخ سلامة محمد عبد الله .

• الشيخ عبد الكريم محمد البرقماني .

• الشيخ طاهر نعيم سليم صبح.

والقافلة الثالثة إلى محافظة مرسى مطروح ويشارك فيها كل من:

• د. رمضان عبد السميع إبراهيم .

• د. أسامة فخري فكري .

• د. صبري حلمي غياتي .

• د. سعيد حامد مبروك.