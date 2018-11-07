تعرف على خريطة قوافل الأوقاف الدعوية للجمعة المقبلة

تحرك وزارة الأوقاف، قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا – البحيرة – مرسى مطروح) الجمعة القادمة، تحت عنوان: " نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه ".
وتتشكل القافلة الأولى المتجهة إلى محافظة المنيا و يشارك فيها كل من:
• د. هشام عبد العزيز علي .
• د. محمد أحمد حامد .
• الشيخ صلاح سيد عطية .
• الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن محمد .
• الشيخ خميس عبد الفتاح سليمان.
• الشيخ نور الدين عبد الجيد محمد.
• الشيخ محمد إبراهيم الدسوقي.
• الشيخ معتمد جمعة محمد محمد.
• الشيخ رجب محمد عبد المجيد محمد.
• الشيخ محمود محمد سعيد.
والقافلة الثانية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ويشارك فيها كل من:
• الشيخ شعبان محمد عبد الحميد فتح الباب .
• الشيخ محمد خالد سالم .
• الشيخ سلامة محمد عبد الله .
• الشيخ عبد الكريم محمد البرقماني .
• الشيخ طاهر نعيم سليم صبح.
والقافلة الثالثة إلى محافظة مرسى مطروح ويشارك فيها كل من:
• د. رمضان عبد السميع إبراهيم .
• د. أسامة فخري فكري .
• د. صبري حلمي غياتي .
• د. سعيد حامد مبروك.
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