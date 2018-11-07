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تعرف على خريطة قوافل الأوقاف الدعوية للجمعة المقبلة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:00 ص
تعرف على خريطة قوافل الأوقاف الدعوية للجمعة المقبلة قافلة دعوية - ارشيفية
كتب – إسماعيل رفعت
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تحرك وزارة الأوقاف، قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات: (المنيا – البحيرة – مرسى مطروح) الجمعة القادمة، تحت عنوان: " نبي الرحمة  (صلى الله عليه وسلم) كما يجب أن نعرفه ".
 
 

وتتشكل القافلة الأولى المتجهة إلى محافظة المنيا و يشارك فيها كل من:

 
• د. هشام عبد العزيز علي .
 
• د. محمد أحمد حامد .
 
• الشيخ صلاح سيد عطية .
 
• الشيخ إبراهيم أحمد عبد المحسن محمد .
 
• الشيخ خميس عبد الفتاح سليمان.
 
• الشيخ نور الدين عبد الجيد محمد.
 
• الشيخ محمد إبراهيم الدسوقي.
 
• الشيخ معتمد جمعة محمد محمد.
 
• الشيخ رجب محمد عبد المجيد محمد.
 
• الشيخ محمود محمد سعيد.
 

والقافلة الثانية إلى وادي النطرون بمحافظة البحيرة ويشارك فيها كل من:

 
•  الشيخ شعبان محمد عبد الحميد فتح الباب  .
 
• الشيخ محمد خالد سالم  .
 
• الشيخ سلامة محمد عبد الله .
 
• الشيخ عبد الكريم محمد البرقماني .
 
• الشيخ طاهر نعيم سليم صبح.
 

والقافلة الثالثة إلى محافظة مرسى مطروح ويشارك فيها كل من:

 
• د. رمضان عبد السميع إبراهيم .
 
• د. أسامة فخري فكري .
 
• د. صبري حلمي غياتي .
 
• د. سعيد حامد مبروك.
 
 

 


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وزارة الأوقاف

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