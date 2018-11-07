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تعرف على توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 06:26 م
تعرف على توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة أرصاد- أرشيفية
كتب محمود راغب
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تزامنا مع توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية متوقع أن تؤثر على البلاد بشكل ملحوظ خلال الثلاثة أيام المقبلة.
 
 

ينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الجو وفرص سقوط الأمطار فى نقاط مبسطة نستعرضها كما يلى:

1-  يتوقع خبراء الأرصاد حالة من عدم الاستقرار النسبى بالأحوال الجوية خلال ال 72  ساعة المقبلة.
 
2- متوقع أن تمتد فرص سقوط الأمطار للوجة البحرى والقاهرة بداية من الغد وحتى السبت المقبل. 
 
3- سقوط الأمطار سيكون نتيجة تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة. 
 
4- يتوقع الخبراء بفرص لسقوط أمطار على القاهرة من الجمعة تستمر حتى السبت تكون خفيفة إلى متوسطة.
 
5-  استمرار فرص سقوط الأمطار بالسواحل الشمالية وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين 
 
6-  درجات الحرارة العظمى بالعاصمة خلال الفترة من الخميس وحتى السبت تتراوح ما بين 24 و 26 درجة 
 
7-  استمرار تكاثر الشبورة المائية وعلى سائقى المركبات توخى الحذر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.
 
8- درجات الحرارة غدا بالقاهرة القاهرة العظمى 26  والصغرى 18  والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17. 
 
9- درجات الحرارة غدا بمطروح  العظمى 24 والصغرى 15، وسوهاج العظمى 27 والصغرى 15.
 
10- درجات الحرارة غدا بقنا العظمى 27 والصغرى 16 ، وأسوان العظمى  28  والصغرى 17.

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