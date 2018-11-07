تعرف على تفاصيل فعاليات مهرجان سيوة للتمور فى 5 معلومات

كتب إسلام سعيد

التمور المصرية بواحة سيوة فى دورته الرابعة والذى تنظمه وزارة التجارة والصناعة، وينشر "اليوم السابع" أبرز 5 معلومات عن المهرجان كالتالى:

1-

تنطلق فعاليات المعرض يوم الاربعاء 7 نوفمبر ويشهد اليوم تنظيم لقاءات "بى تو بى" ومهرجان الطبخ من التمور

2-

تنظيم محاضرات فى اليوم الثانى من المعرض وتسليم شهادات تقدير للشركات المشاركة بالمهرجان.

3-

فى اليوم الثالث للمهرجان سيتم تنظيم لقاءات بين المشاركين وتنظيم حفل ختامى.

4-

تصل إجمالى الجزائر المقرر تقديمها في المهرجان حوالى 300 ألف جنيه

5-

تقديم 10 جوائز فى المهرجان للمزارعين الفائزين في المهرجان.

يشار إلى أن المهرجان ينطلق برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح.