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تعرف على إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث بسبب هطول الأمطار

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:28 م
تعرف على إرشادات المرور لمنع وقوع الحوادث بسبب هطول الأمطار أمطار - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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اليوم السابع بلس

أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مساعد الوزير للمرور، بمجموعة من الإرشادات المرورية أثناء قيادة السيارات أعلى الطرق، بعد توقع خبراء الأرصاد بهطول الأمطار غدا الخميس، تجنباً لوقوع أى حوادث وسقوط مصابين ومنها:  

1- يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيداً، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

7- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

8- مضاعفة مسافة السيارات على الطرق.

9- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.


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