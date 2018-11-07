تريزا ماى تتعهد باستمرار الدعم البريطانى للتسوية السياسية فى أفغانستان

لندن /أ ش أ/

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، اليوم الأربعاء، باستمرار الدعم البريطانى للتسوية السياسية فى أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفى بالرئيس الأفغانى أشرف غاني، حيث أعادت رئيسة الوزراء البريطانية التأكيد على التزام بلادها الثابت بالتسوية السياسية فى أفغانستان، وهنأت الرئيس غانى بأول انتخابات تقودها أفغانستان منذ عام 2001، وأشادت بشجاعة الشعب الأفغانى الذى أدلى بأصواته.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية -فى بيان- إن ماى اتفقت مع غانى على أن الانتخابات تمثل خطوة مهمة إلى الأمام، وأشادت بالرئيس الأفغانى لعرضه على حركة طالبان إجراء محادثات دون شروط مسبقة، واتفقا على أن احتمالات السلام واعدة أكثر مما كانت عليه لسنوات عديدة، كما أشادا بالتضحيات التى قدمها أفراد الجيشين البريطانى والأفغانى فى أفغانستان وجهودهم المتواصلة سعيا لتحقيق السلام.