تركيا: لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية بسوريا

أنقرة (رويترز)

قال متحدث باسم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا لن تخفف موقفها من وحدات حماية الشعب الكردية فى سوريا، لتحقيق تطلعات الولايات المتحدة، وذلك بعدما عرضت واشنطن مكافآت للإدلاء بمعلومات عن قادة كبار لمسلحى حزب العمال الكردستاني.

وعرضت الولايات المتحدة، أمس مكافآت للإدلاء بمعلومات تؤدى لاعتقال ثلاثة من قيادات الحزب الذى يشن تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود، وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان، فى مؤتمر صحفى بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن تركيا تعتبر خطوة واشنطن إيجابية ولكن متأخرة.