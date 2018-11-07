ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

كتب إسلام جمال

علق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على انتخابات التجديد النصفى بالكونجرس الأمريكى، قائلاً "نجاح باهر الليلة، شكرا لكم جميعا".

وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى، تقدم الحزب الديمقراطى المنافس للرئيس دونالد ترامب والذى ينتمى إلى الحزب الجمهورى.



ترامب

قالت وكالة أسوشيتدبرس، إنه أعيد انتخاب الديمقراطى تيم كين عن ولاية فرجينيا لمجلس الشيوخ، متغلبا على الجمهورى كورى ستيوارت.

وذكرت الوكالة أن تم إعادة انتخاب الديمقراطيين عن ولايات ماساتشوستس وكونيتيكت وميريلاند وديلاوير ورود آيلاند بمجلس الشيوخ.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم عادة انتخاب حاكم ماساتشوستس الجمهورى شارلى بيكر، لافتة إلى أنه تم إعادة انتخاب السيناتور بيرنى ساندرز عن ولاية فيرمونت.

وأغلقت منذ قليل مراكز الاقتراع فى أكثر من نصف الولايات الأمريكية بعد أن أدلى الناخبون الأمريكيون بأصواتهم فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى والتى ستحدد ما إذا كان الحزب الجمهورى المنتمى له الرئيس دونالد ترامب سيحتفظ بسيطرته على الكونجرس الأمريكى.

وتأتى الانتخابات فى ختام حملة دعائية انقسمت فيها الآراء بشدة وشهدت خلافات بشأن العنصرية والمهاجرين وغيرها من القضايا.