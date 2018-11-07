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ترامب: الديمقراطيون الأغلبية بمجلس النواب وإذا عرقلونا سنعرقلهم

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:32 م
ترامب: الديمقراطيون الأغلبية بمجلس النواب وإذا عرقلونا سنعرقلهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
أيمن رمضان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن الديمقراطين لديهم الأغلبية الآن بمجلس النواب وعليهم أن يقدموا مقترحاتهم وبخاصة فيما يتعلق بالبيئة ومسائل وسنتفاوض بشأنها، مضيفا: "بالطبع إذا قاموا بمعوقات ضدنا سنقوم بمعوقات ضدهم وسيؤدى ذلك إلى شلل الحكومة".

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفى له، أن الديمقراطيون خسروا مقاعد مهمة فى مجلس الشيوخ وما حدث فى انتخابات التجديد النصفى هو "يوم كبير لأمريكا"، وتابع:" أمريكا تزدهر أكثر مما كان في أي وقت مضى.. وقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات تشهد نمو غير مسبوق".

وأبدى الرئيس الأمريكى استعداده التعاون مع الديمقراطيين ،وتابع:"سندعم مقترحات الديمقراطيين فيما يخص البنية التحتية"، لافتاً إلى أنهم يعارضون الجدار الحدودى مع المكسيك دون أن يقدموا أية مقترحات بديلة عن ذلك.

 


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