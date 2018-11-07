ترامب: الانتخابات النصفية يوم كبير فى حياة أميركا

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الجمهوريون كسبوا 4 مقاعد في مجلس الشيوخ كان يشغلها ديمقراطيون، مؤكدا أنه حقق النجاح رغم انحياز الصحافة ضده، والانتخابات النصفية يوم كبير لأميركا، ونتائج الانتخابات أكبر مكسب لحزب رئيس منذ عهد كينيدى.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى، أن الجهود التي بذلناها منعت حدوث "موجة زرقاء" من الديموقراطيين، مؤكدا أن نجاحه بالحصول على 55 مقعدا في مجلس الشيوخ هو الأكبر من نوعه خلال المائة عام الماضية، موصفا نتائج الانتخابات النصفية بأنّها "يوم كبير" للجمهوريين.