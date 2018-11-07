video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: الانتخابات النصفية يوم كبير فى حياة أميركا

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:30 م
ترامب: الانتخابات النصفية يوم كبير فى حياة أميركا ترامب
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الجمهوريون كسبوا 4 مقاعد في مجلس الشيوخ كان يشغلها ديمقراطيون، مؤكدا أنه حقق النجاح رغم انحياز الصحافة ضده، والانتخابات النصفية يوم كبير لأميركا، ونتائج الانتخابات أكبر مكسب لحزب رئيس منذ عهد كينيدى.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى، أن الجهود التي بذلناها منعت حدوث "موجة زرقاء" من الديموقراطيين، مؤكدا أن نجاحه بالحصول على 55 مقعدا في مجلس الشيوخ هو الأكبر من نوعه خلال المائة عام الماضية، موصفا نتائج الانتخابات النصفية بأنّها "يوم كبير" للجمهوريين.


إضافة تعليق

امريكا

الرئيس الامريكى

اخبار عاجلة

عاجل

الانتخابات النصفية




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة