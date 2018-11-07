تحرير 1904 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1904 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 507مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و97 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و91 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و158 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو78 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 53 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41 رخصة لمخالفة البيئة و 116 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 55رخصة لمخالفة خط السير و47 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و55 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 65 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 77 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 51مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و69 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 9سيارات متروكة و89 مخالفة إزالة فاميه وتحرير88 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و39 مخالفة مواقف عشوائية و45 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير52 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.