video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 1904 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:32 م
تحرير 1904 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حمله مرور -ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

 نظمت  مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1904 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 507مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و97 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و91 مخالفة انتظار خاطئ وحجز15 سيارة و158 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو78  مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وسحب 53 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و 41  رخصة لمخالفة البيئة و 116 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وسحب 55رخصة لمخالفة خط السير و47 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و55 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 65 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 77 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 51مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق  و47 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و69 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  9سيارات متروكة و89 مخالفة إزالة فاميه وتحرير88 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و39 مخالفة مواقف عشوائية و45 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير52 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على شخصين بتهمة النصب على المواطنين فى مرور الإسماعيلية

امن الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

حملة مرورية

مرور الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

ليلة سقوط الجمهوريين.. حزب ترامب يخسر "النواب" ويحتفظ بأغلبية "الشيوخ".. مقعد لأمرأة من السكان الأصليين للمرة الأولى.. وأوكاسيو كورتيز أصغر نائبة فى التاريخ.. والرئيس يتجاهل النتائج ويصفها بـ"النجاح الباهر"

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

كارثة.. مراكز الدروس الخصوصية الطريق للجامعة.. أولياء أمور يكشفون: طلاب حصلوا على الثانوية من "السناتر".. ويؤكدون: اتفاق بين السنتر ومدارس خاصة لاعتماد الشهادة نظير مبلغ مالى.. والتعليم: مدارس مزيفة وسنغلقها

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

ناقد موضة يحلل إطلالات وصيفات العروس: الأسود والموف الأكثر لفتا للأنظار

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

يوفنتوس يتحدى مانشستر يونايتد فى قمة نارية بدورى أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة