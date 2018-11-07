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تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 07:26 م
تجديد حبس متهم 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة حبس - صورة أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس المتهم "مصطفى.ك" 15 يومًا، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور .

ووجهت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1330 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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