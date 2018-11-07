تباين مؤشرات البورصة بختام التعاملات..و1.2 مليار جنيه قيمة التداول

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا ، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 773.369 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه عبر تنفيذ 34.2 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 76.65% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 11.71%، والعرب على 11.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 33.98% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 66.01%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 56.4 مليون جنيه، 25.6 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 3.2 مليون جنيه، 58.3 مليون جنيه، 25 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 13615 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 2194 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.43% عند مستوى 13317 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.58% عند مستوى 692 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 1737 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.

وارتفعت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 46 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.