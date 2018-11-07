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تأجيل محاكمة 4 من الإخوان بسوهاج متهمين بحرق كنيسة مار جرجس لـ 3 ديسمبر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 02:51 م
تأجيل محاكمة 4 من الإخوان بسوهاج متهمين بحرق كنيسة مار جرجس لـ 3 ديسمبر هيئة المحكمة
سوهاج – عمرو خلف
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قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء  تأجيل محاكمة 4 من عناصر الإخوان متهمين بحرق كنيسة مار جرجس بسوهاج، إلى جلسة  3 ديسمبر  القادم ، وهم " ناصر.ح" و" فتيحة .ع" "و" والسيد.ع" و"عصمت .ف"، وذلك لاستكمال مرافعة الدفاع  والمستندات .

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين  

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، بالاشتراك مع آخرين عام 2013 بدائرة قسم ثانى سوهاج، بتهم الاشتراك فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه وحرق كنيسة مار جرجس، والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف، مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت النيابة لهم تهم الشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى من المجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى، وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بالإكراه

 

 

 


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