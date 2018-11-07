video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:48 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو لجلسة 14 نوفمبر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 04:21 م
تأجيل محاكمة 102 متهم بالتجمهر اعتراضا على مقتل عفروتو لجلسة 14 نوفمبر محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
إضافة تعليق
أجلت منذ قليل محكمة جنح المقطم طوارئ أمن الدولة برئاسة المستشار أحمد دبوس المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء محاكمة 102 متهم، بتهمة التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، اعتراضا على مقتل محمد عبد الحكيم الشهير بـ"عفروتو" على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم لجلسة 14 نوفمبر الجاري لسماع مرافعة الدفاع .


 
وشهدت جلسة اليوم حضور 35 متهما فقط، فيما تغيب باقى المتهمين عن الحضور.
 
كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد إحالة المتهمين من أقارب وذوى المجنى عليه، محمد عبد الحكيم عفروتو، لمحكمة جنح المقطم أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بالتجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل "محمد عفروتو"، داخل قسم شرطة المقطم على يد معاون مباحث وأمين شرطة بالقسم.
 
ونسبت النيابة برئاسة المستشار مصطفى بركات، للمتهمين اتهامات بالتجمهر وحرق سيارتى شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تقرير اللجنة الثلاثية يؤكد وفاة عفرتو نتيجة الضرب وليس المخدرات

حبس "عفرتو" بلطجى المرج 4 أيام بتهمة حيازة سلاح نارى

إيداع الضابط وأمين الشرطة المتهمين بقتل "عفرتو" قفص المحكمة (صور)

عفروتو

جرائم التجمهر

جنح أمن الدولة

المقطم

الحوادث اليوم

أخبار الحوادث




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

ترامب معلقا على انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكى: "نجاح باهر"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة