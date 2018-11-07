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تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين "بأحداث مجلس الوزراء" لـ11 ديسمبر

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 01:22 م
تأجيل محاكمة طارق النهرى و3 آخرين "بأحداث مجلس الوزراء" لـ11 ديسمبر محاكمة الفنان طارق النهرى-أرشيفية
كتب ــ أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، محاكمة الفنان طارق النهرى، و3 آخرين فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمى، لجلسة 11 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة. 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
 
وكانت المحكمة عاقبت طارق النهرى، غيابيًا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط فى حرق المجمع العلمى والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.
 
واشتعلت النيران فى المجمع العلمى خلال ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهرى فى إبريل 2012، بتهمة التورط فى القضية، وأخلت النيابة سبيل طارق النهرى بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهرى وآخرين.
 
 
 
 

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