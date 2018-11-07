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بيطرى الوادى الجديد يحذر من عدم تحصين الماشية ويحرر محاضر للمخالفين

الأربعاء، 07 نوفمبر 2018 05:00 ص
بيطرى الوادى الجديد يحذر من عدم تحصين الماشية ويحرر محاضر للمخالفين تحصين ماشية - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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حذرت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادى الجديد من خطورة عدم التزام المزارعين ومربى الثروة الحيوانية على مستوى مراكز المحافظة بتحصين الثروة الحيوانية باللقاحات السيادية التى توفرها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بأسعار زهيدة للتحصين ضد أمراض الشتاء وخاصة مرض الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدى الذى يصيب الأبقار ومرض الجدرى الذى يصيب الأغنام، إضافة لمرض الطاعون الذى يصيب الماشية.

وقال الدكتور عبد الحميد صابر مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع" إن خطورة عدم الالتزام بالتحصين يهدد الثروة الحيوانية بانتشار تلك الأمراض بصورة كبيرة.

لجأت مديرية الطب البيطرى لتحرير محاضر ضد غير الملتزمين بالتحصين بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة ومنع انتشار تلك الأمراض الخطيرة، حيث نجحت المحافظة فى الإجراءات الوقائية لمنع دخول مرض الحمى القلاعية إلى المحافظة طوال العام الحالى وتدعم كافة الجهود نحو تنفيذ قوافل التحصين بنجاح حيث لا يزيد سعر مصل الللقاح لمرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع عن 13,5 ونص ومصل مرض الجلد العقدى عن 8,5 تقريبا.

 


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